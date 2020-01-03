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Под Тернополем в пожаре пострадали восемь детей: фото

пятница, 03 января 2020, 21:59
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В пятницу, 3 января, в Тернопольской области в сельском клубе возник пожар, в результате пострадали восемь детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в селе Угринов Подгаецкого района. Там после хлопка неизвестно происхождения огонь охватил местный сельский клуб. Информация о возгорании поступила на линию спасателей в 17:40.

"В 17:58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

На месте работали полиция и спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Николаевской области 2 января произошел пожар в пассажирском поезде "Харьков-Херсон".

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