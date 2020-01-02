RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 января

17:07
Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео момента крушения самолета
16:53
Под Одессой мужчина погиб страшной смертью на озере на Новый год
16:31
В Киеве водитель устроил дрифт на дороге и влетел в столб: фото
16:24
Под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд: фото и видео
16:05
В новогодней речи Зеленского заметили интересную деталь: сеть взбудоражили подробности
15:35
В Николаеве депутат угрожал пистолетом патрульным, остановившим его за нарушение ПДД: видео
14:52
Украину накроют морозы до -20 и снегопады: синоптики дали прогноз на январь и февраль
14:30
Мадонна проводит семейный отпуск с 25-летним бойфрендом: фото
14:22
Под Киевом неадекват устроил гонки с "копами" по трассе: появилось фото "героя"
13:15
Актрису "Капитана Америки" подозревают в жестоком убийстве матери
12:34
Под Черниговом авто на скорости рухнуло в реку: фото с места жуткой аварии
12:04
Возле Офиса президента в Киеве начал работать каток: интересные подробности и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд: фото и видео

четверг, 02 января 2020, 16:24
переглянути новину українською

В Николаевской области 2 января произошел пожар в пассажирском поезде "Харьков-Херон".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тепловоз поезда загорелся возле станции Любино. Информация о пожаре поступила в 11:36. Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями самостоятельно, но не смогли.

Пожар был локализован в 12:00, а в 12:35 полностью ликвидирован. Причина возгорания - короткое замыкание в тепловозе. Его отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в конце октября под Киевом на ходу загорелся поезд Житомир-Коростень.

В мае вблизи города Каменец-Подольский произошел пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы-Киев".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: