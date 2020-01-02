Под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд: фото и видео

В Николаевской области 2 января произошел пожар в пассажирском поезде "Харьков-Херон".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тепловоз поезда загорелся возле станции Любино. Информация о пожаре поступила в 11:36. Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями самостоятельно, но не смогли.

Пожар был локализован в 12:00, а в 12:35 полностью ликвидирован. Причина возгорания - короткое замыкание в тепловозе. Его отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в конце октября под Киевом на ходу загорелся поезд Житомир-Коростень.

В мае вблизи города Каменец-Подольский произошел пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы-Киев".