На Новый год одесситка избила скалкой до смерти бывшего мужа: видео

В Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа в канун празднования Нового года.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, убийца пригласила бывшего мужа на застолье. В один из моментов между ними возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и избила ней гостя по голове.

43-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Сама же женщина после убийства позвонила в полицию и сообщила о "домашнем насилии".

Прибывшие полицейские увидели труп с разбитой головой и 40-летнюю хозяйку в окровавленной одежде.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Чоповичах Житомирской области подросток зверски пытал еще живого поросенка.