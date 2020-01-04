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На Новый год одесситка избила скалкой до смерти бывшего мужа: видео

суббота, 04 января 2020, 11:59
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В Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа в канун празднования Нового года.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, убийца пригласила бывшего мужа на застолье. В один из моментов между ними возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и избила ней гостя по голове.

43-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Сама же женщина после убийства позвонила в полицию и сообщила о "домашнем насилии".

Прибывшие полицейские увидели труп с разбитой головой и 40-летнюю хозяйку в окровавленной одежде.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Чоповичах Житомирской области подросток зверски пытал еще живого поросенка.

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