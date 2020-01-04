Под Житомиром вычислили малолетнего живодера, пытавшего животное: фото и видео

В Чоповичах Житомирской области подросток зверски пытал еще живого поросенка. Делал он это при помощи газовой горелки.

Соответствующее видео и фото опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

"Мы установили личность, приехали, нашли его дом, никого не было, пообщались с соседями. Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать", - говорится в сообщении.

На жестокое обращение с животным отреагировал мер Чоповичей Михаил Филоненко. Он пообещал, что с семьей проведут беседы.

Видео издевательств можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что на левом берегу Каменского в Днепропетровской области двое подростков жестоко убили кота.