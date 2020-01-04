В Багдаде масса людей пришли на похороны генерала Сулеймани: фото и видео

4 января в Багдаде проходит похоронная процессия иранского генерала Касима Сулеймани

, который был ликвидирован в результате спецоперации американских военных.

Ожидается, что процессия будет проходить через священные для шиитов города Кербелу и Наджаф.

На улицы Багдада вышли десятки тысяч людей, которые держат в руках фотографии с погибшим генералом. Также люди здесь выступают против США и требуют наказать виновных в гибели Сулеймани.

Что касается самих похорон, то они пройдут 6 января в Тегеране.

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Интересно, что есть и те, кто благодарит президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерала. В основном это люди, которые находятся за пределами Ирана.

Напомним, что в сети появилась видеозапись, на которую попал момент убийства Касима Сулеймани - командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.