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В Италии произошла трагедия с украинкой: фото и фамилия погибшей

суббота, 04 января 2020, 13:35
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В Италии скончалась гражданка Украины Анна Артым, которая отправилась в западную Европу из Тернопольской области на заработки.

О трагическом известии в Facebook сообщила подруга украинки Алла Кисиль. По ее данным, Анна Артым скончалась 30 декабря.

При этом причины смерти она называть не стала. Известно лишь то, что Артым родом из села Чертков в Тернопольской области, а на работу устроилась в Наполи.

Церемония прощания с гражданкой Украины прошла в наполийской больнице Santa Maria di Loreto Nuovo.

В посольстве Украины в Италии комментариев по данному поводу пока не давали.

Напомним, что тела украинских заробитчан в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше нашли за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой, на Тернопольщину.

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