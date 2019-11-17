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Уже собирались ехать домой: всплыли странности в гибели заробитчан в Польше

воскресенье, 17 ноября 2019, 02:31
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Тела украинских заробитчан в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше нашли за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой, на Тернопольщину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание Сорока.

Так, тела обнаружили после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик. Мужчин начали искать и обнаружили мертвыми. Несмотря на то, что мужчины приехали на заработки в Польшу еще в августе, работодатель трудоустроил их за два дня до смерти, 8 ноября.

Родственники считают, что происшедшее вряд ли было несчастным случаем и уверены, что виновников в этой трагедии вряд ли найдут.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 октября в поселке Тарново Подгурне возле Познани (Польша) трагически погиб 48-летний украинский заробитчанин.

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