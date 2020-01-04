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Взрыв на Донбассе: двое бойцов ВСУ получили ранения

суббота, 04 января 2020, 20:58
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В субботу, 4 января, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня, а ранения получили двое украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Отмечают, что два бойца Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказали квалифицированную помощь.

Напомним, 3 января вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Васильевка, Зайцево и Новолуганское. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал "Апостроф", в штабе Операции Объединенных сил подсчитали потери, которые понесли на Донбассе российско-оккупационные войска в прошедшем 2019 году.

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