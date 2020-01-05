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Адские пожары в Австралии: появилось важное предупреждение для Украины

воскресенье, 05 января 2020, 14:32
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Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об угрозах от лесных пожаров на примере Австралии.

"По последним данным погибли 25 человек, много пропавших, треть населения материка находится в реальной опасности, в огне погибло более 500 миллионов зверушек, а ученые указывают, что некоторые виды растений и животных, возможно, исчезли навсегда", - пишет она в Facebook.

Она добавила, что в Украине много людей палят поля, листья и сухостой без надобности и наносят ущерб для окружающей среды и здоровья.

"Из-за этого постоянно случаются разного размера пожара. Например, весной прошлого года в одном из крупнейших заповедников Украины пожар случился именно из-за выжигания сухой травы и подроста. Скорее всего, вы также становились свидетелями как пылают большие поля вдоль междугородных трасс, или ваши соседи в загородном доме сжигали листья, а вместе с ним весь мусор, что вроде бы можно курить.

Поджигать остатки растений или целые поля — вредно, неэкологично, нецивилизованно и опасно... Мы обращаем больше внимания на крупные пожары, но все они могут быть вредны и опасны и привести к реальным катастрофическим последствиям", - отметил он.

Напомним, что в сети делятся свежими фото пожара в Австралии, на этот раз показали пострадавших животных.

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