Адские пожары в Австралии: появилось важное предупреждение для Украины

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об угрозах от лесных пожаров на примере Австралии.

"По последним данным погибли 25 человек, много пропавших, треть населения материка находится в реальной опасности, в огне погибло более 500 миллионов зверушек, а ученые указывают, что некоторые виды растений и животных, возможно, исчезли навсегда", - пишет она в Facebook.

Она добавила, что в Украине много людей палят поля, листья и сухостой без надобности и наносят ущерб для окружающей среды и здоровья.

"Из-за этого постоянно случаются разного размера пожара. Например, весной прошлого года в одном из крупнейших заповедников Украины пожар случился именно из-за выжигания сухой травы и подроста. Скорее всего, вы также становились свидетелями как пылают большие поля вдоль междугородных трасс, или ваши соседи в загородном доме сжигали листья, а вместе с ним весь мусор, что вроде бы можно курить.

Поджигать остатки растений или целые поля — вредно, неэкологично, нецивилизованно и опасно... Мы обращаем больше внимания на крупные пожары, но все они могут быть вредны и опасны и привести к реальным катастрофическим последствиям", - отметил он.

Напомним, что в сети делятся свежими фото пожара в Австралии, на этот раз показали пострадавших животных.