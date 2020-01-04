Пожары в Австралии: в сети делятся фото пострадавших и погибших животных

В сети делятся свежими фото пожара в Австралии, на этот раз показали пострадавших животных.

Соответствующие фотографии появляются в соцсетях.

"Он только что спас 7 коал и доставил их в центр спасения дикой природы", - написал пользователь сети Мэл Даусон.

Кроме того в сети публикуют фото раненных животных.

Также появилось грустное фото, животное погибло при пожарах.

Напомним, что по данным Associated Press, общее количество погибших достигло 19. Пожар уничтожил около 5 млн га земли и более 1,4 тыс. домов. На данный момент на континенте зафиксировано более 200 отдельных пожаров.

Как сообщал "Апостроф", спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии (США), который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.