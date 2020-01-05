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В Днепре водители устроили жесткую драку на дороге со стрельбой: видео

воскресенье, 05 января 2020, 09:29
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В Днепре в результате ссоры двух водителей один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

Как сообщают городские паблики в социальных сетях, инцидент произошел на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Титова.

Как рассказали очевидцы событий, сперва оба водителя пытались решить ситуацию на словах, после чего она стала напряженной и водитель Lexus достал травматический пистолет и выстрелил водителю Mercedes Vito в ногу.

На место прибыли "скорая" и несколько автомобилей патрульной полиции. Сам нападавший скрываться не стал и дал показания сотрудникам правоохранительных органов.

Официальной информации от полиции пока не последовало.

Напомним, что в пятницу, 3 января, в городе Днепр на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого новорожденного ребенка.

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