В Киеве забили до смерти ветерана АТО, работавшего дальнобойщиком: фото

В Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря забили до смерти ветерана АТО, который работал дальнобойщиком.

Об этом сообщают городские паблики.

В сообщении говорится, что тревогу бьет супруга, которая пытается найти свидетелей ужасного убийства.

"Пожалуйста,важна любая информация! Моего мужа в городе Киеве, в Соломенском районе, возле железнодорожного вокзала... Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, с большим армейским рюкзаком. Особая примета-сломанный нос. Рост 178 см", - говорится в сообщении.

В больницу побитого ветерана везли с черепно-мозговой травмой , но он умер еще в карете скорой помощи. При нем были документы на имя Алехно Владимир Николаевич, 1973 года рождения.

Напомним, что в селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО.