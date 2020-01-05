RU  UA  EN

воскресенье, 5 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 января

11:56
Звезда 80-х Dr. Alban угодил под запрет в Украине из-за Крыма, но Зеленский и "Квартал" все "порешали"
10:18
Жена MONATIK’а поделилась милым семейным фото мужа с детьми
09:45
Мисс Украина-2019 показала впечатляющий шпагат на Бали: фото
07:00
Готовим кутью в мультиварке: простой и полезный рецепт к Рождеству

4 января

21:29
В США рассказали об оружии для Украины в 2020 году
19:00
5 скромных, но приятных подарков на Рождество - чем бюджетно порадовать близких
18:34
Наркотики испортились: в Одессе суд закрыл дело о масштабной контрабанде, видео
17:00
В Украине пояснили, какие опасности ожидают "слуг народа" в 2020 году
16:38
Михаил Поплавский и Олег Винник объявили о выходе "Української пісні року"
16:20
Игры с Коломойским и новый Кабмин: появился интересный прогноз на 2020 год
16:02
Леся Никитюк борется с остатками новогоднего стола, и на ее фото поклонники узнают себя
15:47
Названа зарплата "цифрового" министра из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве забили до смерти ветерана АТО, работавшего дальнобойщиком: фото

воскресенье, 05 января 2020, 11:40
переглянути новину українською

В Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря забили до смерти ветерана АТО, который работал дальнобойщиком.

Об этом сообщают городские паблики.

В сообщении говорится, что тревогу бьет супруга, которая пытается найти свидетелей ужасного убийства.

"Пожалуйста,важна любая информация! Моего мужа в городе Киеве, в Соломенском районе, возле железнодорожного вокзала... Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, с большим армейским рюкзаком. Особая примета-сломанный нос. Рост 178 см", - говорится в сообщении.

В больницу побитого ветерана везли с черепно-мозговой травмой , но он умер еще в карете скорой помощи. При нем были документы на имя Алехно Владимир Николаевич, 1973 года рождения.

Напомним, что в селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: