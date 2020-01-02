Под Тернополем молотком разбили голову ветерану АТО: опубликовано фото

В селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО.

Об этом 2 января в Facebook сообщила дочь ветерана Лана Макаренко.

По ее словам, отца избил местный предприниматель.

"Смотрите, как избил моего отца, воина АТО местный делок Коржановский Николай. Молотком по голове!!! Папа борется против несанкционированной торговли алкоголя в магазине, владельцем которого является Коржановский. Всю молодежь нашего села спаивает паленым алкоголем, теперь набросился на отца. Прошу всех свидетелей дать показания, потому что сокрытие информации тоже карается законом. Прошу побратимов помочь и распространить информацию", - написала женщина.





Как сообщал "Апостроф", в ноябре в в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан", которого зверски избили вместе с женой. После нападения семейную пару в городскую клиническую больницу, где прооперировали. Супруги находились в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

В октябре в Броварах избили и ограбили 19-летнего бойца ВСУ.