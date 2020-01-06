Под Черкассами ребенок погиб под колесами авто: фото ДТП и фамилия водителя

5 января в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области в результате ДТП погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, инцидент произошел около 17:00.

По данным полиции, на детей совершил наезд автомобиль ВАЗ, водитель которого был пьян.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан.

В то же время в социальных сетях пишут, что погибшему было 14 лет и он приехал к бабушке с дедушкой из Киева. Также известно имя второго ребенка - его зовут Влад Каракай. Люди пишут, что в аварии он получил переломы рук и ног.

Также в сетях установили личность водителя. Им оказался Виталий Голбан.

Напомним, что в пятницу, 3 января, на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.