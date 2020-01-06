Решил не упускать шанса: появилось видео "работы" наглого вора в Одессе

4 января вечером в Одессе неизвестный злоумышленник обокрал магазин дронов DJI ODESA, который расположен по улице Ришельевская, 17.

Как сообщают городские паблики в социальных сетях, преступник увидел открытую дверь и решил заглянуть в магазин.

"Судя по всему, парень просто проходил мимо магазина и решил заглянуть внутрь, поскольку дверь была открыта, а внутри никого не было. (возможно, забыл закрыть персонал, либо кто-то ранее открыл отмычкой)", - говорится в сообщении.

Личность преступника в данный момент не установлена. При этом в сети опубликовали видео с моментом преступления.

Напомним, что в Киево-Святошинском районе задержали опасную банду, в которую входил боевик ЛНР.