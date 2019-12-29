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Грабили и убивали: под Киевом поймали опасную банду, фото

воскресенье, 29 декабря 2019, 09:15
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В Киево-Святошинском районе задержали опасную банду, в которую входил боевик ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба района в Facebook.

Правоохранители задержали злоумышленников в Петропавловской Борщаговке.

"Они грабили и убивали, жили рядышком возле нас, вернее снимали дом по ул. Чкалова. Ездили на зеленой шкоде с польскими номерами", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, что в Новой Каховке задержали 54-летнего "вора в законе", который находится в межгосударственном розыске. Сейчас государственной миграционной службой решается вопрос о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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