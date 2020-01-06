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Стало известно о трагедии с известным ветераном АТО с позывным "Цибуля": фото бойца

понедельник, 06 января 2020, 09:31
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В Тернопольской области выстрелом из автомата совершил самоубийство известный ветеран АТО Николай Муравский, которого знают по позывному "Цибуля".

Об этом в социальных сетях сообщают его побратимы и знакомые.

Муравский был активным участником Революции Достоинства, а сразу после начала войны на Донбассе он начал заниматься волонтерской деятельностью в зоне АТО.

В 2017 году Муравский вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Осенью 2019 года вернулся из зоны боевых действий.

У Николая осталась жена и двое детей.

Как пишут его знакомые, у ветерана войны не выдержала психика и он пошел на такой шаг, как самоубийство.

Напомним, что в селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО.

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