В России десятки машин провалились под лед: фото и видео масштабного ЧП

В России на острове Русский произошла масштабная ЧС: здесь под лед провалились сразу тридцать автомобилей.

Как пишут местные издания, транспортные средства оказались в воде из-за того, что лед не выдержал такого потока автомобилей.

На автомобилях местные жители приехали ловить рыбу, но допустили ошибку, припарковавшись в одном месте. В какой-то момент лед не выдержал их веса и провалился.

К счастью, среди рыбаков пострадавших не оказалось.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые при помощи специальной техники приступили к спасению автомобилей.

Напомним, что в российском городе Тюмень представили оригинальную ледовую выставку, однако она шокировала посетителей.