RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 января

11:05
В России десятки машин провалились под лед: фото и видео масштабного ЧП
09:56
Украинская певица сообщила о смерти родного человека
09:48
На Донбассе украинские военные понесли вторую потерю за сутки
09:31
Стало известно о трагедии с молодым ветераном АТО с позывным "Цибуля": фото бойца
08:51
Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов
08:49
Бунт против полиции в Каховке: мать убитого раскрыла неизвестные факты, видео
08:14
Черновцы и область замело: фото множества авто в снежной ловушке
07:00
Появились фото и фамилии подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве
07:00
Душистый рождественский калач за час: простой рецепт и советы приготовления
06:30
Гороскоп на 6 января: Козерогов ждут неприятности, а Овны могут получить прибыль
06:20
Украину накроют морозы, но: синоптики уточнили прогноз на 6 января
05:10
На Донбассе самоликвидировались два молодых боевика ДНР: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России десятки машин провалились под лед: фото и видео масштабного ЧП

понедельник, 06 января 2020, 11:05
переглянути новину українською

В России на острове Русский произошла масштабная ЧС: здесь под лед провалились сразу тридцать автомобилей.

Как пишут местные издания, транспортные средства оказались в воде из-за того, что лед не выдержал такого потока автомобилей.

На автомобилях местные жители приехали ловить рыбу, но допустили ошибку, припарковавшись в одном месте. В какой-то момент лед не выдержал их веса и провалился.

К счастью, среди рыбаков пострадавших не оказалось.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые при помощи специальной техники приступили к спасению автомобилей.

Напомним, что в российском городе Тюмень представили оригинальную ледовую выставку, однако она шокировала посетителей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: