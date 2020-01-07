Под Одессой на стройке произошел жуткий пожар: много погибших, фото

Утром во вторник, 7 января, на территории недостроенного общежития для военных в селе Черноморское, Одесской области, загорелся строительный вагончик: погибло три человека.

Об этом сообщает Лиманский отдел полиции.

Личности погибших установлены – это рабочие, которые работали на стройке. По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 6:37, в результате возгорания были уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 квадратных метров.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК. Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: Думская

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар: в нем погибло 16 человек, в том числе студенты, сотрудники колледжа и пожарные, спасавшие людей из горящего здания.