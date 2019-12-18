Кричали люди и летели камни: появился жуткий рассказ спасателя о пожаре в колледже Одессы

Пятерых сотрудников ГСЧС, которые пострадали в результате смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, продолжают лечить в военном госпитале.

Командир пожарно-спасательного отделения, сержант службы гражданской защиты населения Артем Щербаков получил тяжелейшую травму: перелом костей таза. Врачи говорят, что на его реабилитацию уйдет очень много времени.

По словам пострадавшего, пожар в Одесском колледже – худшей на его памяти.

"Люди кричали из окон, махали, а посреди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехколенной лестницы, были вынуждены использовать еще и штурмовую... Только я поднялся на последнюю ступеньку перед площадкой на втором этаже, хотел сменить своего коллегу... Казалось, рухнуло все, камни летели отовсюду", - рассказал он.

Совсем недавно пожарного перевели из реанимации в палату нейрохирургического отделения.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Здесь погибли 16 человек.

Как сообщал, "Апостроф", предварительной причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.