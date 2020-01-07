Под Одессой произошла трагедия с 16-летним сиротой

В селе Новосельское Ренийского района Одесской области произошла страшная трагедия: здесь совершил самоубийство 16-летний подросток.

Как пишут местные СМИ, парня нашли повешенным в теплице. Информацию уже подтвердили в правоохранительных органах.

Как говорится в сообщении местных изданий, подросток остался без родителей и его воспитывали в неблагополучной семье. Ранее он неоднократно говорил, что готовится к суициду, однако никто не принимал никаких мер.

Правоохранители передали тело на экспертизу, после чего будет озвучена точная причина смерти.

Напомним, что в Тернопольской области выстрелом из автомата совершил самоубийство известный ветеран АТО Николай Муравский, которого знают по позывному "Цибуля".