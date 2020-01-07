В Украине мошенники придумали "любовную" схему обмана

Мошенники в Украине придумали новый способ обмана украинцев. На этот раз злоумышленники попались, когда пытались обмануть сотрудницу полиции.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мошенники пытались заблокировать мобильный номер полицейской и получить онлайн кредиты на ее имя.

"Схема заключается в следующем: сначала на ваш мобильный номер приходит sms-сообщение, что вы зарегистрировались на одном из сайтов знакомств. Через некоторое время вам начинают звонить незнакомцы и рассказывают, что только что переписывались с вами на сайте, и вы написали им свой номер. Параллельно вам поступают сообщения от незнакомцев с разных номеров на все мессенджеры, к которым привязная ваша sim-карта. Через некоторое время вам поступают сообщения со ссылками с различных интернет-сайтов онлайн кредитования о попытке взять кредит на разные суммы", - говорится в сообщении.

Дело в том, что получив доступ к вашему телефону, мошенник получает всю информацию по интернет-банкингу. Кроме того, на телефон злоумышленника будут приходить сообщения с кодами и паролями.

В полиции призвали не отвечать на неизвестные номера и не переходить по неизвестным ссылкам. Также правоохранители советуют не отвечать на непонятные sms-сообщения и не пересылать коды активации или коды подтверждения посторонним лицам.

Напомним, что в начале декабря активизировались мошенники, которые выманивают с карточек украинцев деньги через SMS-сообщения о неожиданном "выигрыше".