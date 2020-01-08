Под Днепром автобус с людьми попал в жуткое ДТП: фото с места и данные о жертвах

В среду, 8 января в Днепропетровской области произошла масштабная дорожная авария с участием автобуса с людьми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия случилась в городе Никополь по адресу улица Электрометаллургов, 141 около 07:00. Там столкнулись втомобили Daewoo Nexia, Chevrolet Aveo и автобус Ikarus, который перевозил пассажиров.

От спасателей стало известно, что в результате столкновения на дороге пострадали 9 человек, один из которых погиб. Спасатели оказали помощь пострадавшим на месте происшествия.

На месте происшествия работала полиция. Детали аварии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Словакии произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали украинцы.