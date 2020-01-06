В Словакии украинцы попали в масштабное ДТП: фото, видео

В Словакии произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали украинцы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание HNonline.

Трагедия случилась в горах в Татрах на автотрассе D1 под Спишски-Штвртоком. Там столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.

В ресурсе отметили, что в аварии пострадали два человека. В то же время в транспортных средствах находились 41 человек.

Однако на странице "Специальный контроль" в Facebook сообщают, что в ДТП пострадали 10 людей, а среди них пятеро украинцев.

Отмечается, что двух пострадавших украинцев доставили в клинику. У них незначительные травмы. Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львовскую обл. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.

Как сообщал "Апостроф", на трассе Киев - Чоп возле села Банюнин (Львовская область) автомобиль Lexus GS300, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu. В результате столкновения погибла 3-летняя девочка, еще трое пассажиров получили травмы.