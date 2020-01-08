RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 января

00:13
Спасатели вытащили из ледяного плена двух овчарок: опубликовано трогательное видео

7 января

23:31
Банда подростков в Киеве забила до смерти прохожего: фото и видео с подозреваемыми
22:24
Угрожал всех убить: появились подробности взрыва в общежитии Одессы
21:52
В МВД обратили внимание на российскую блогершу, которая попала в скандал в Киеве
21:20
Авто вспыхнуло посреди дороги: опубликовано жуткое видео ДТП
20:45
В Киеве преступник пытался изнасиловать и зарезать девушку: опубликован фоторобот
19:00
Как восстановить кожу лица после недели праздников: 4 простых совета косметолога
18:32
Как россияне ездят в Крым: в Украине сделали интересное наблюдение и показали видео
17:59
Под Одессой на стройке произошел жуткий пожар: много погибших, фото
17:32
Убийство в Киеве двух девушек: опубликовано фото эксперимента с подозреваемым
16:55
Рождество 2020: смешные колядки для всех возрастов
16:19
В Украину на заработки собрались российские актеры, поддержавшие захват Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Спасатели вытащили из ледяного плена двух овчарок: опубликовано трогательное видео

среда, 08 января 2020, 00:13
переглянути новину українською

В Хмельницком прохожий увидел в проруби посреди замерзшего водоема двух собак, которые держались за палку: прибывшие спасатели вытащили животных.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пока спасатели ехали на место, вызвавший их мужчина говорил с собаками, успокаивая их.

Сотрудники ГСЧС использовали резиновую лодку, чтобы добраться до собак, разбивая лед. В результате животных вытащили на берег невредимыми.

Хозяев рядом не было, поэтому один из очевидцев решил забрать обессиленных овчарок домой. Там он их обогрел и накормил. А уже к вечеру нашелся владелец.

По словам собственника собак, его воспитанники - Чак и Эльза - случайно выскочили со двора. Сейчас с ними, как сообщается, все в порядке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в селе Азовском лиса напала на домашних животных и птиц, местные жители показали видео неравной схватки собаки с хищником.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: