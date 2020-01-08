Спасатели вытащили из ледяного плена двух овчарок: опубликовано трогательное видео

В Хмельницком прохожий увидел в проруби посреди замерзшего водоема двух собак, которые держались за палку: прибывшие спасатели вытащили животных.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пока спасатели ехали на место, вызвавший их мужчина говорил с собаками, успокаивая их.

Сотрудники ГСЧС использовали резиновую лодку, чтобы добраться до собак, разбивая лед. В результате животных вытащили на берег невредимыми.

Хозяев рядом не было, поэтому один из очевидцев решил забрать обессиленных овчарок домой. Там он их обогрел и накормил. А уже к вечеру нашелся владелец.

По словам собственника собак, его воспитанники - Чак и Эльза - случайно выскочили со двора. Сейчас с ними, как сообщается, все в порядке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в селе Азовском лиса напала на домашних животных и птиц, местные жители показали видео неравной схватки собаки с хищником.