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В Одессе неизвестный устроил атаку на аэропорт: первые подробности и фото

среда, 08 января 2020, 10:22
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Утром в среду, 8 января, неизвестный мужчина на микроавтобусе ворвался в аэропорт Одессы и начал кричать о том, что терминал заминирован.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO".

По предварительной информации, неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив при этом шлагбаум. После этого он в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" ворвался в терминал и закричал о том, что аэропорт заминирован.

Мужчину задержали правоохранители, пассажиры в терминале и персонал были эвакуированы, здание аэропорта проверяют взрывотехники. Рейсы были задержаны.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который направлялся в аэропорт "Борисполь", совершил вынужденную остановку.

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