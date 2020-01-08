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В Киеве произошло серьезное ЧП с новым поездом до аэропорта "Борисполь"

среда, 08 января 2020, 07:33
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Во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который направлялся в аэропорт "Борисполь", совершил вынужденную остановку.

Об этом сообщают на странице "Укрзализыци" в Facebook.

Инцидент произошел около 13:30 возле станции метро "Демеевская". Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры поезда, совершавшего рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, не опоздали на самолет. Людей пересадили в другой подвижный состав и доставили в аэропорт.

"Также железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В "Укрзализныце" будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - говорится в сообщении.

Отмечают, что поезд был передан производителем "Укрзализныце" в конце декабря 2019 года.

Напомним, что это не первый подобный случай с экспрессом в аэропорт "Борисполь".

Как сообщал "Апостроф", скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска.

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