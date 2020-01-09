Готовил мощный взрыв: в Харькове провели спецоперацию по задержанию опасного преступника

В Харькове на Московском проспекте сотрудники СБУ и полиции задержали мужчину, у котрого нашли взрывоопасный предмет.

Об этом сообщают местные СМИ и жители города в Telegram.

"На проспекте Московском, 254 спецоперация СБУ. На месте четыре патруля копов, пожарка и скорая. Огражден весь двор, прохожих просят обойти. Сообщается, что в подъезде нашли боевую гранату", - указали местные жители.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника при попытке заложить в жилое здание взрывное устройство большой мощности. Также была начата эвакуация людей из близлежащих домов. Сотрудники СБУ решают, следует ли везти взрывное устройство на полигон, чтобы взорвать или безопасней уничтожить его поблизости.

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Официальных комментариев от правоохранителей по поводу ситуации пока не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре полиция задержала банду киллеров, которые в начале 2019 года совершили покушение на жизнь людей.