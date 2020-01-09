Под Киевом устроили кровавую атаку на чиновницу с помощью стрел: фото и видео

Вечером в среду, 8 января, в Борисполе Киевской области неизвестный попал в женщину стрелой прямо на улице.

Об этом рассказал у себя в Facebook секретарь исполнительного комитета Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

По его словам, стрела попала женщине в руку. Также чиновник призвал сообщить в полицию о лицах, у которых в этом районе есть лук или арбалет, из которого был произведен выстрел по женщине.

"Непонятно, кто совершил выстрел, скорее всего, из лука или арбалета из соседнего дома, и попал стрелой женщине в руку, скорая уже ее забрала, полицию вызвали, работают на месте ул. Владимира Момота 46, но стрелять могли еще из дома по Владимира Момота, 40 - все, кто может знает, у кого лук или арбалет - срочно сообщайте, чтобы еще кто-нибудь не пострадал, и мы нашли этого изверга", - сообщил он.

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Также Годунок назвал имя и должность пострадавшей - сотрудник управления образования городского совета Нина Ковадло, по его словам, ее состояние стабильное.

Между тем, в полиции сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также было открыто производство по статье 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Нарушителю грозит крупный штраф или исправительные работы сроком до 1 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран при попытке изнасилования.