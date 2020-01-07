В Киеве преступник пытался изнасиловать и зарезать девушку: опубликован фоторобот

В ночь на вторник, 7 января, на проспекте Лобановского неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По предварительной информации, причиной нападения стала попытка изнасилования. Ранения наносились, скорее всего, ножом, один из ударов повредил легкое.

Приметы разыскиваемого: около 33-37 лет, около 170 см роста, худощавого телосложения, средний размер губ и глаз, русые волосы и небольшое лицо.

Был одет в черную, прямую куртку до середины бедра с капюшоном.

"В случае, если у вас есть информация о лице, совершившем это преступление, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.