RU  UA  EN

вторник, 7 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 января

21:52
В МВД обратили внимание на российскую блогершу, которая попала в скандал в Киеве
21:20
Авто вспыхнуло посреди дороги: опубликовано жуткое видео ДТП
20:45
В Киеве преступник пытался изнасиловать и зарезать девушку: опубликован фоторобот
19:00
Как восстановить кожу лица после недели праздников: 4 простых совета косметолога
18:32
Как россияне ездят в Крым: в Украине сделали интересное наблюдение и показали видео
17:59
Под Одессой на стройке произошел жуткий пожар: много погибших, фото
17:32
Убийство в Киеве двух девушек: опубликовано фото эксперимента с подозреваемым
16:55
Рождество 2020: смешные колядки для всех возрастов
16:19
В Украину на заработки собрались российские актеры, поддержавшие захват Крыма
15:44
Появились забавные фотожабы на Рождество в Украине
14:35
Сети возмутило заявление главы РПЦ про домашнее насилие: видео
14:29
Лазеры и "жезлы Бога": как и чем человечество собирается вести космические войны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве преступник пытался изнасиловать и зарезать девушку: опубликован фоторобот

вторник, 07 января 2020, 20:45
переглянути новину українською

В ночь на вторник, 7 января, на проспекте Лобановского неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По предварительной информации, причиной нападения стала попытка изнасилования. Ранения наносились, скорее всего, ножом, один из ударов повредил легкое.

Приметы разыскиваемого: около 33-37 лет, около 170 см роста, худощавого телосложения, средний размер губ и глаз, русые волосы и небольшое лицо.

Был одет в черную, прямую куртку до середины бедра с капюшоном.

"В случае, если у вас есть информация о лице, совершившем это преступление, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: