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Иран жестко ответил на обвинения Запада по катастрофе украинского самолета

пятница, 10 января 2020, 10:29
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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал лживыми обвинения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины", который разбился в ночь на 8 января под Тегераном, был сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

"Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", - сказал Али Рабей после того, как премьер Канады, а после и премьер Великобритании заявили, что данные разведки указывают на сбивание Boeing-737 МАУ иранской ракетой .

Он рекомендовал правительству США следить за результатами следственного комитета, а не врать и разрабатывать психологические операции.

"Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и бессознательно, добавляет горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует свою цель", - заявил представитель иранского правительства.

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

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