Под Киевом произошло смертельное ДТП с пешеходом: фото с места аварии

В городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась 9 января около 07:00. Автомобиль марки Ford сбил на дороге женщину. Она скончалась на месте аварии от полученных травм.

Полицейские выясняют, действительно ли женщина переходила дорогу в разрешенном для этого месте. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять автомобилем.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.