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В Киеве в страшной аварии погиб пешеход: видео с места ЧП

пятница, 10 января 2020, 20:38
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В Киеве произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей Facebook-странице.

Трагедия случилась на Троещине по улице Марины Цветаевой. Там авто на высокой скорости сбило пожилого человека.

"КIA на высокой скорости сбил дедушку с палочкой, который не успел перейти на зеленый. Разбито три авто. Работает СОГ", - написал Антонов и опубликовал видео с места ДТП.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 9 января на Харьковской площади в Киеве Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В результате аварии пострадали семейная пара с ребенком из внедорожника, а также один пассажир автобуса.

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