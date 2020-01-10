В Киеве семья с ребенком попала в серьезное ДТП: фото и видео

Поздним вечером 9 января на Харьковской площади в Киеве Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В результате аварии пострадали семейная пара с ребенком из внедорожника, а также один пассажир автобуса.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", авария случилась около 23:00 на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая.

Известно, что во внедорожнике Lexus находилась семья, которая вернулась с отдыха в ОАЭ. Автомобиль передвигался по Бориспольскому шоссе, когда с улицы Светлая на Харьковскую площадь ехал автобус. На перекрестке Lexus врезался в правую сторону автобуса.

Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции.

Напомним, что 9 января в Черкассах на перекрестке улиц Сергея Аброса и Рождественской такси Chevrolet сбило пожилого мужчину вместе с 4-летними внуками.