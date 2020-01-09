В Черкассах такси на большой скорости сбило дедушку с внуками: информация о пострадавших, фото

9 января в Черкассах на перекрестке улиц Сергея Аброса и Рождественской такси Chevrolet сбило пожилого мужчину вместе с 4-летними внуками. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным местных СМИ, жуткая авария произошла около 17:30.

Как сообщают медики, у одного из мальчиков диагностировали политравму, его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Второй пострадавший в результате аварии ребенок получил закрытую травму живота, а 62-летний мужчина доставлен в больницу с переломом голени.

Что касается водителя, то с ним работают полицейские.

Тем временем в сети возмущаются тем, что на указанном перекрестке нет ни пешеходного перехода, ни соответствующих знаков. Люди отмечают, что тут постоянно случаются ДТП. Также в сети пишут, что таксист в момент столкновения ехал на большой скорости.

Напомним, что в пригороде столицы городе Боярке спасатели извлекли из озера возле улицы Ивана Франко тело неизвестного мужчины.