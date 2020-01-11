Под Ровно после лобового ДТП четыре машины превратились в груду металла: фото

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суббота, 11 января 2020, 12:13
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В субботу, 11 января, в Ровненской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент случился на объездной дороге вокруг города Дубно. Там столкнулись машины марки DODGE, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрия Мельника, спасатели деблокировали водителей из искореженных автомобилей DODGE и Renault Duster и передали работникам скорой медицинской помощи.

Полиция позже установила, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля Dodge. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями.

"В результате ДТП травмировались трое человек. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Дубенской центральной районной больницы. У водителя автомобиля Dodge медики диагностировали закрытую травму живота и ноги. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины отобрали образцы крови для определения уровня содержимого алкоголя", - сообщает пресс-служба полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в городе Горишние Плавни произошло ДТП, нетрезвый водительпопал во временно искусственный водоем.

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