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В Черновцах мужчина облил бензином и поджог комнату, где была дочь

суббота, 11 января 2020, 07:30
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В Черновцах отец семейства хотел заживо сжечь свою дочь, облив ее бензином.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На место приехала полиция, которая выяснила, что между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор. 16-летняя дочь пыталась успокоить отца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно.

Мужчина взял из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку.

Оставив в доме жену и троих детей, человек скрылся с места преступления. Его дочка в результате возгорания дома получила многочисленные ожоги рук, лица и дыхательных путей, ее госпитализировали.

В течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в Шевченковское отделение полиции. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), частью 2 статьи 15 (покушение на преступление) и пункта 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что удалось спасти из дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который подожгли в ночь на 17 сентября.

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