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В сгоревшем доме Гонтаревой обнаружили интересные находки: фото

вторник, 17 сентября 2019, 23:57
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Стало известно, что удалось спасти из дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который подожгли в ночь на вторник, 17 сентября.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Анна Миронюк.

"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой прошлой ночью", - написала она.

По ее словам, на видео с камер наблюдения человек в Балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету - светошумовую и световую".

"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – минут через 15 уехала", - добавила Миронюк.

Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как выглядит дом Гонтаревой после поджога
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Как сообщалось, ранее полиция сделала заявление о подозреваемом в поджоге дома Гонтаревой.

Подробнее о других несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.

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