В Умани вооруженная толпа напала на евреев: фото

Ночью в пятницу, 10 января, в Умани возле могилы раввина Нахмана группа людей, вооруженных ножами и палками, напали на находившихся там евреев.

Об этом сообщает Yeshiva World News.

По информации издания, избиение началось после "незначительного спора" между одним из местных украинцев и евреем.

"Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", - рассказал один из присутствовавших на месте евреев.

Также утверждается, что правоохранители не пытались вмешаться, а "просто стояли и смотрели, что происходит".

В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в избиении участвовало около 30 людей. По его словам, уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов.

Как ранее сообщал "Апостроф", утром 1 января возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.