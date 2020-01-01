В Киеве произошла массовая драка со стрельбой, много пострадавших: видео

Ранним утром 1 января возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.

Об этом сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в соцсети Facebook, опубликовав видео потасовки.

Как сказано в сообщении, инцидент произошел коло 4.30 утра на улице Большой Васильковской, неподалеку станции метро "Лыбедская". "К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - посетовал автор сообщения.

По официально неподтвержденной информации, в результате этого инцидента пострадало 6 человек.

Как сообщал "Апостроф", утром 1 января возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествии автомобиль Peugeot, которым управляли подростки.