Даже не пытался затормозить: момент страшного ДТП на переходе в Киеве попал на видео

В Киеве на улице Васильковской 13 января произошло довольно странное ДТП: здесь водитель Toyota на высокой скорости влетел в другой автомобиль, который пропускал людей на пешеходном переходе.

Момент с жуткой аварией опубликовало городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях.

По опубликованным кадрам видно, что водитель иномарки даже не пытался затормозить и буквально смял стоящий перед собой автомобиль. Более того, не обошлось в этой аварии и без пострадавших пешеходов.

На ролике отчетливо видно, что по инерции первый автомобиль поехал дальше и сбил на пешеходном переходе человека.

В данный момент о состоянии пострадавших ничего не известно.

Напомним, что в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.