Под Киевом в жутком ДТП погибла молодая девушка: фото

В Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Автор публикации указал, что водитель автомобиля Opel, который попал в аварию превысил скорость. Поскольку на дороге был гололед, он потерял управление и допустил столкновение с "газелью".

Погибла девушка 25 лет, которая была пассажиркой автомобиля Opel. Пассажир "газели" и виновник аварии – водитель Opel, получили травмы.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сотрудник станции технического обслуживания (СТО) влетел в гараж на элитном автомобиле, который его хозяин привез на ремонт.