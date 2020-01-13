В Киеве работник СТО устроил эпичную аварию на чужой машине: фото и видео

В Киеве сотрудник станции технического обслуживания (СТО) влетел в гараж на элитном автомобиле, который хозяин привез на ремонт.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на улице Сырецкой. Механик СТО в состоянии алкогольного опьянения поехал кататься на оставленном для ремонта авто марки Range Rover. Однако во время своего развлечения он врезался в ворота гаража.
В результате аварии машина получила технические повреждения. Механик сильно разбил переднюю часть автомобиля.
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