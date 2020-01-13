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В Киеве работник СТО устроил эпичную аварию на чужой машине: фото и видео

понедельник, 13 января 2020, 07:58
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В Киеве сотрудник станции технического обслуживания (СТО) влетел в гараж на элитном автомобиле, который хозяин привез на ремонт.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Сырецкой. Механик СТО в состоянии алкогольного опьянения поехал кататься на оставленном для ремонта авто марки Range Rover. Однако во время своего развлечения он врезался в ворота гаража.

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В результате аварии машина получила технические повреждения. Механик сильно разбил переднюю часть автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", в ночь 2 января в городе Днепр на улице Криворожской водитель Toyota Prado, чтобы избежать столкновения с собакой, разбил свой автомобиль.

Напомним, ранее в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП на улице Героев Труда, вылетев на встречную полосу.

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