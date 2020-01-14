Смертельный грипп в Украине: опубликована ужасающая статистика

В Украине от осложнений гриппа за последние две недели умерли пять человек, о чем 14 января сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

По уточненным данным, вирус и его последствия стали причиной смерти двух женщин и мужчины. Также известно, что все они не были вакцинированы против гриппа.

Первый летальный случай в текущем эпидсезоне в Украине зафиксирован 31 декабря. Больше всего погибших оказалось в Житомирской области. Еще две смерти зафиксированы в Тернопольской и Запорожской областях.

В период с 31 сентября по 12 января в Украине заболели 2,2 млн человек, почти 1,5 млн из них - несовершеннолетние.

Напомним, что в Тернополе эпидемия пневмонии, от опасной болезни уже погибли три человека.