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В России верблюд устроил ЧП на железной дороге: опубликовано видео

вторник, 14 января 2020, 03:10
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В Астраханской области (Российская Федерация) произошло довольно необычное ЧП: здесь поезд опоздал на станцию на 40 минут из-за верблюда, который мешал проезду.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел с поездом "Ташкент-Москва". Из-за упрямого животного, которое двигалось по путям, состав был вынужден ехать со скоростью 13 километров в час.

Также отмечается, что инцидент произошел еще 5 января. Все происходящее машинист снял на видео, которое стало вирусным в социальных сетях.

Тем временем пресс-служба местной железной дороги отмечает, что каждый подобный инцидент несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Напомним, что пассажиры поезда, который был запущен из России в оккупированный РФ украинский Крым по Керченскому мосту, начали жаловаться на качество перевозок.

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