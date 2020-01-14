В России верблюд устроил ЧП на железной дороге: опубликовано видео

В Астраханской области (Российская Федерация) произошло довольно необычное ЧП: здесь поезд опоздал на станцию на 40 минут из-за верблюда, который мешал проезду.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел с поездом "Ташкент-Москва". Из-за упрямого животного, которое двигалось по путям, состав был вынужден ехать со скоростью 13 километров в час.

Также отмечается, что инцидент произошел еще 5 января. Все происходящее машинист снял на видео, которое стало вирусным в социальных сетях.

Тем временем пресс-служба местной железной дороги отмечает, что каждый подобный инцидент несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Напомним, что пассажиры поезда, который был запущен из России в оккупированный РФ украинский Крым по Керченскому мосту, начали жаловаться на качество перевозок.