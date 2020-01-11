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Россияне уже нашли "зраду" в поездах через Керченский мост

суббота, 11 января 2020, 13:38
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Пассажиры поезда, который был запущен из России в оккупированный РФ украинский Крым по Керченскому мосту, начали жаловаться на качество перевозок.

Об этом сообщило российское издание "Дни. Ру".

Так, пассажиры заявили, что в купейных вагонах российского поезда нет откидных сидений, которыми они могли бы воспользоваться, если не хотят спать ночью при поездке.

"Нет ничего, развлекайтесь стоя или на полке", - отметили пассажиры.

Также отдельные претензии касались качества сервиса, в частности, отсутствия проводников на рабочих местах.

"Ресторан не ходит, еду не предлагает. Проводников не слышно, не видно. В общем, тишина и покой", - заявила одна из пассажирок.

При этом туристы указали, что несомненным плюсом является наличие розеток для зарядки устройств в каждом купе поезда.

Как сообщал "Апостроф", 23 декабря президент РФ Владимир Путин проехал по железной дороге на мосту из оккупированного Крыма и запустил движение по железнодорожной ветке моста.

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