RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
08:42
Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка
08:30
Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Освобожденная из плена украинка рассказала, как сотрудники ФСБ убивали и пытали людей

четверг, 16 января 2020, 05:26
переглянути новину українською

Освобожденная из плена боевиков так называемой ДНР украинка Татьяна Гончарова рассказала об ужасах, которые делали с людьми сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

По словам Тани, первый разговор с ней, когда она попала в плен, был спокойный, ей даже сделали чай.

"Беседу вел явно русский, у него был ужасный московский акцент, назвался он Славиком. ФСБшник, хотя и в гражданском, лет до 30. Все спрашивал, как давно я знаю своего напарника, знаю, чем он занимается, известно ли мне о его сотрудничестве с украинскими спецслужбами и тому подобное. Некие общие вопросы. Ни одного, зато вопросов лично обо мне вообще не было задано. Я пыталась на все отвечать просто "да/нет". Мило пообщались так минут 30, и меня отпустили", - рассказала бывшая пленница.

Однако вторая встреча в кабинете с другим следователем из Донецка началась с избиения - ее сразу ударили в голову. Вследствие этого у девушки был разбит нос.

"Итак, он ударил меня и сказал: "Садись и пиши". Спрашиваю - так а что писать? Он отвечает: "Все, что ты знаешь, что делала, все, что делал напарник". Я вижу, что они уже все знают. Но попыталась сопротивляться - мол, я не знаю, что он делал, могу говорить только за себя. Признала, что только фотографировала - мол, шла по улице, щелкнула, и все. Мол, да, была знакома с этим молодым человеком и знала о его проукраинских взглядах, но не думала, чем он занимается. Перечитал он то, что я написала, ему не понравилось и он вышел", - рассказала Гончарова.

Потом в кабинет зашли еще 8 человек, которые начали расспрашивать пленную. Они время от времени подходили и сильно били девушку по голове или по ребрам. Все это продолжалось два часа, а после Татьяне надели на голову мешок и увезли "на базу", "на подвал".

"Подвал"

"То есть, на "изоляцию" (территория бывшей арт-галереи в Донецке, которую российские боевики превратили в тюрьму и "базу Министерства государственной безопасности (МГБ)" - "Апостроф"). Сами "МГБшникы" называют ее "военно-секретной базой". Меня сразу спустили в подвал и, не снимая мешка, начали пытать. Без каких-либо предупреждений подключили электрический ток к пяткам. Я почти сразу потеряла сознание, поэтому даже не знаю сколько это продолжалось и говорила ли я что-то. Другим подключали электроды и на другие места - голову, гениталии, зубы. Мой напарник Роман пострадал гораздо больше меня - у него и ребра несколько раз ломались, и с головой у него проблема", - рассказала Гончарова.

Мучили уже не те, которые привезли - там был свой персонал палачей. Тюремщиками были военные танкисты так называемой ДНР. База "МГБ", но персонал - типа военные. Кто-то мог принести еды или вывести в туалет, а кто-то занимался пытками. Татьяна первые 3 месяца была там единственной женщиной.

"Руководитель этого ужасного места, Кулик Дмитрий Павлович, сейчас находится под арестом в Украине и с комфортом живет в СИЗО. Он местный, из Донецкой области. Как оказалось, пока я сидела в заключении, он выехал на подконтрольную Украине территорию - кажется, здесь родители у него, и его арестовали. И я очень боюсь, что пройдет суд и его поменяют как "беркутовцев". Или даже без суда. Когда начали выводить на работы, то видела его почти каждый день, особенно когда приходилось мыть его кабинет. Он собственноручно пытал людей. Иногда мог просто напиться, ему становилось скучно, и кого-то выдергивали из камеры, чтобы зверское бить", - отметила Таня.

Условия в плену

Она также рассказала, что в начале, когда она попала в "Изоляцию", туда не завозили еду и одежду. Она первые месяцы находилась там, в чем и попала, когда арестовали - в кофте, джинсах и балетках на босу ногу.

"Ни о каком мытья речь вообще не шла - я волосы полтора месяца руками расчесывала. Если хочешь в туалет, то есть как бы необрезанные 5-литровая фляга из-под воды. Уж простите за подробности, если мужчинам туда попасть можно, то женщинам - нереально, не говоря уже о большой необходимости. Если очень повезет, то раз в 3 дня могли вывести на 5 минут в туалет, где ты тотчас умылась, сходила в туалет, постирала наскоро белье - и все, обратно в камеру. Даже когда есть сокамерники, говорить ни о чем серьезном нельзя, ведь везде видеокамеры с хорошим звуком и изображением, все фиксируется круглосуточно. Условия там улучшились разве в последний год-два - девушки рассказали, которые там были. Будто в камерах появились раковины и туалеты, и даже поставили стиральные машинки. Такое впечатление, что "ДНРовци" к чему-то готовятся - может, сами там сидеть", - поделилась Татьяна.

Принудительные работы

Бывшая пленница боевиков подчеркнула, что позже ее начали использовать на хозяйственных работах - в основном, отмывать от крови комнаты, где только мучили людей.

"Заходишь туда - а там лужи крови повсюду, даже на потолке, и зубы, и куски костей. Тебе дают щеточку, немного превышающую зубную, отбеливатель и говорят - мой. И становись на стульчик, лезь на потолок, и чтобы все вымыла начисто. Как-то выхожу в холл - мне тогда поручили пищу другим пленникам разнести. А прямо под ногами в холле лежат два каких-то парня, забитые уже не знаю ли до смерти - но рядом валяется полностью погнутая металлическая бита, и стульчики металлические извилистые, потому что ими явно били. И пришлось их просто переступить и идти дальше. Там трупы почти каждый день выносили. В общем, я провела год и три месяца в "Изоляции". Все это время у меня не было никакой связи ни с кем, туда доступ запрещен", - рассказала Гончарова.

После первых пыток девушку подняли в "стакан" - это такая очень маленькая комнатка, где можно сделать максимум два маленьких шага от стены к стене. Она там пролежала 2 суток.

"Они иногда подходили и спрашивали, я нормально ли себя чувствую, приносили чай и хлеб. Правда, я его не ела, потому что, как я тюремщикам потом сказала: "А смысл мне есть что-то, если вы меня все равно начнете бить и будет тошнить?". На следующий допрос снова приехал "ФСБшник" Славик - тот, что был вежливым на первой беседе. Говорит: "Нам надо, чтобы ты под видеозапись сказала четко все, что ты делала - снимала, прослушивала. Без всяких этих "помню-не помню" и валяние дурочки". Показал мне фотографию водительских прав моей подруги, которая меня свела с куратором из ГУР. Стало очевидно, что они знают все, поэтому я и перестала играть в игру "я - не я, и корова - не моя". Ну назвала им "ник" моего куратора в сети, но что это им дало? Они сказали - хорошо, за неделю у тебя запись. И перевели меня из "стакана" в комнатку два на два метра - хоть немного больше. Там полки для канцелярии превратили в спальное место, очень узкое, где можно было спать только на боку", - поделилась рассказом Татьяна.

Как сообщал "Апостроф", бывшая пленница боевиков ДНР рассказала, как попала в плен, и что с ней происходило в "Изоляции" - заводе в Донецке, который в 2014 году захватили боевики и превратили в тюрьму и место для пыток.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: