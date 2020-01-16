Освобожденная из плена украинка рассказала, как сотрудники ФСБ убивали и пытали людей

Освобожденная из плена боевиков так называемой ДНР украинка Татьяна Гончарова рассказала об ужасах, которые делали с людьми сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

По словам Тани, первый разговор с ней, когда она попала в плен, был спокойный, ей даже сделали чай.

"Беседу вел явно русский, у него был ужасный московский акцент, назвался он Славиком. ФСБшник, хотя и в гражданском, лет до 30. Все спрашивал, как давно я знаю своего напарника, знаю, чем он занимается, известно ли мне о его сотрудничестве с украинскими спецслужбами и тому подобное. Некие общие вопросы. Ни одного, зато вопросов лично обо мне вообще не было задано. Я пыталась на все отвечать просто "да/нет". Мило пообщались так минут 30, и меня отпустили", - рассказала бывшая пленница.

Однако вторая встреча в кабинете с другим следователем из Донецка началась с избиения - ее сразу ударили в голову. Вследствие этого у девушки был разбит нос.

"Итак, он ударил меня и сказал: "Садись и пиши". Спрашиваю - так а что писать? Он отвечает: "Все, что ты знаешь, что делала, все, что делал напарник". Я вижу, что они уже все знают. Но попыталась сопротивляться - мол, я не знаю, что он делал, могу говорить только за себя. Признала, что только фотографировала - мол, шла по улице, щелкнула, и все. Мол, да, была знакома с этим молодым человеком и знала о его проукраинских взглядах, но не думала, чем он занимается. Перечитал он то, что я написала, ему не понравилось и он вышел", - рассказала Гончарова.

Потом в кабинет зашли еще 8 человек, которые начали расспрашивать пленную. Они время от времени подходили и сильно били девушку по голове или по ребрам. Все это продолжалось два часа, а после Татьяне надели на голову мешок и увезли "на базу", "на подвал".

"Подвал"

"То есть, на "изоляцию" (территория бывшей арт-галереи в Донецке, которую российские боевики превратили в тюрьму и "базу Министерства государственной безопасности (МГБ)" - "Апостроф"). Сами "МГБшникы" называют ее "военно-секретной базой". Меня сразу спустили в подвал и, не снимая мешка, начали пытать. Без каких-либо предупреждений подключили электрический ток к пяткам. Я почти сразу потеряла сознание, поэтому даже не знаю сколько это продолжалось и говорила ли я что-то. Другим подключали электроды и на другие места - голову, гениталии, зубы. Мой напарник Роман пострадал гораздо больше меня - у него и ребра несколько раз ломались, и с головой у него проблема", - рассказала Гончарова.

Мучили уже не те, которые привезли - там был свой персонал палачей. Тюремщиками были военные танкисты так называемой ДНР. База "МГБ", но персонал - типа военные. Кто-то мог принести еды или вывести в туалет, а кто-то занимался пытками. Татьяна первые 3 месяца была там единственной женщиной.

"Руководитель этого ужасного места, Кулик Дмитрий Павлович, сейчас находится под арестом в Украине и с комфортом живет в СИЗО. Он местный, из Донецкой области. Как оказалось, пока я сидела в заключении, он выехал на подконтрольную Украине территорию - кажется, здесь родители у него, и его арестовали. И я очень боюсь, что пройдет суд и его поменяют как "беркутовцев". Или даже без суда. Когда начали выводить на работы, то видела его почти каждый день, особенно когда приходилось мыть его кабинет. Он собственноручно пытал людей. Иногда мог просто напиться, ему становилось скучно, и кого-то выдергивали из камеры, чтобы зверское бить", - отметила Таня.

Условия в плену

Она также рассказала, что в начале, когда она попала в "Изоляцию", туда не завозили еду и одежду. Она первые месяцы находилась там, в чем и попала, когда арестовали - в кофте, джинсах и балетках на босу ногу.

"Ни о каком мытья речь вообще не шла - я волосы полтора месяца руками расчесывала. Если хочешь в туалет, то есть как бы необрезанные 5-литровая фляга из-под воды. Уж простите за подробности, если мужчинам туда попасть можно, то женщинам - нереально, не говоря уже о большой необходимости. Если очень повезет, то раз в 3 дня могли вывести на 5 минут в туалет, где ты тотчас умылась, сходила в туалет, постирала наскоро белье - и все, обратно в камеру. Даже когда есть сокамерники, говорить ни о чем серьезном нельзя, ведь везде видеокамеры с хорошим звуком и изображением, все фиксируется круглосуточно. Условия там улучшились разве в последний год-два - девушки рассказали, которые там были. Будто в камерах появились раковины и туалеты, и даже поставили стиральные машинки. Такое впечатление, что "ДНРовци" к чему-то готовятся - может, сами там сидеть", - поделилась Татьяна.

Принудительные работы

Бывшая пленница боевиков подчеркнула, что позже ее начали использовать на хозяйственных работах - в основном, отмывать от крови комнаты, где только мучили людей.

"Заходишь туда - а там лужи крови повсюду, даже на потолке, и зубы, и куски костей. Тебе дают щеточку, немного превышающую зубную, отбеливатель и говорят - мой. И становись на стульчик, лезь на потолок, и чтобы все вымыла начисто. Как-то выхожу в холл - мне тогда поручили пищу другим пленникам разнести. А прямо под ногами в холле лежат два каких-то парня, забитые уже не знаю ли до смерти - но рядом валяется полностью погнутая металлическая бита, и стульчики металлические извилистые, потому что ими явно били. И пришлось их просто переступить и идти дальше. Там трупы почти каждый день выносили. В общем, я провела год и три месяца в "Изоляции". Все это время у меня не было никакой связи ни с кем, туда доступ запрещен", - рассказала Гончарова.

После первых пыток девушку подняли в "стакан" - это такая очень маленькая комнатка, где можно сделать максимум два маленьких шага от стены к стене. Она там пролежала 2 суток.

"Они иногда подходили и спрашивали, я нормально ли себя чувствую, приносили чай и хлеб. Правда, я его не ела, потому что, как я тюремщикам потом сказала: "А смысл мне есть что-то, если вы меня все равно начнете бить и будет тошнить?". На следующий допрос снова приехал "ФСБшник" Славик - тот, что был вежливым на первой беседе. Говорит: "Нам надо, чтобы ты под видеозапись сказала четко все, что ты делала - снимала, прослушивала. Без всяких этих "помню-не помню" и валяние дурочки". Показал мне фотографию водительских прав моей подруги, которая меня свела с куратором из ГУР. Стало очевидно, что они знают все, поэтому я и перестала играть в игру "я - не я, и корова - не моя". Ну назвала им "ник" моего куратора в сети, но что это им дало? Они сказали - хорошо, за неделю у тебя запись. И перевели меня из "стакана" в комнатку два на два метра - хоть немного больше. Там полки для канцелярии превратили в спальное место, очень узкое, где можно было спать только на боку", - поделилась рассказом Татьяна.

Как сообщал "Апостроф", бывшая пленница боевиков ДНР рассказала, как попала в плен, и что с ней происходило в "Изоляции" - заводе в Донецке, который в 2014 году захватили боевики и превратили в тюрьму и место для пыток.