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В Днепре в страшном ДТП с маршруткой погибла женщина: фото и видео

четверг, 16 января 2020, 09:25
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В среду, 15 января, в Днепре маршрутка сбила женщину - она скончалась на месте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия произошла на улице Рабочей около 18:40. Там маршрутное такси № 87А сбило пешехода. Женщина умерла от полученных серьезных травм. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительным данным, погибшей было около 30 лет. Отмечают, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте примерно в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

На месте работала патрульная полиция. Все обстоятельства случившегося выяснят правоохранители. На месте ДТП была пробка.

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Как сообщал "Апостроф", в Днепре на Старом мосту со стороны Левого берега произошла авария с участием маршрутки №7 и Renault.

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