В Киев прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: фото

В Киев привезли тяжело раненных украинских военных, которые пострадали на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер Наталья Воронкова на своей Facebook-странице.

"И снова борт в госпиталь... Есть тяжелые раненые, которых сразу забрали в реанимацию", - написала она.

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Всех отвезли в столичный Военный Госпиталь в Печерском районе. Волонтер отметила, что все неравнодушные могут приехать и помочь бойцам ВСУ (заезд с Лабораторного переулка, пн-сб, с 10:00 до 18:00).

Также для финансовой помощи Наталья оставила номер своей банковской карты, на которую можно перечислить деньги: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в киевский госпиталь из Харькова прибыл борт с ранеными бойцами Донбасса.