В Киев прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: фото

В Киев привезли тяжело раненных украинских военных, которые пострадали на Донбассе.
Об этом сообщает волонтер Наталья Воронкова на своей Facebook-странице.
"И снова борт в госпиталь... Есть тяжелые раненые, которых сразу забрали в реанимацию", - написала она.
Всех отвезли в столичный Военный Госпиталь в Печерском районе. Волонтер отметила, что все неравнодушные могут приехать и помочь бойцам ВСУ (заезд с Лабораторного переулка, пн-сб, с 10:00 до 18:00).
Также для финансовой помощи Наталья оставила номер своей банковской карты, на которую можно перечислить деньги: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья.
Как сообщал "Апостроф", 11 января в киевский госпиталь из Харькова прибыл борт с ранеными бойцами Донбасса.