RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

19:22
Сбежал из психбольницы: под Киевом ищут опасного преступника, фото
19:02
Жуткий взрыв газа под Тернополем: обожженный ребенок рассказал о своем спасителе
19:00
На прогулку, свидание или просто в офис: 10 стильных сумок 2020 года
18:59
Строительство метро в Киеве: прокуратура предупредила масштабную схему хищений
18:52
В Киеве подросток погиб жуткой смертью: видео с места трагедии
17:52
В Украине распространяется смертельно опасный грипп: стало известно о новых жертвах
17:40
Илон Маск раскрыл впечатляющие планы по покорению Марса
17:35
Разведенный Владимир Остапчук рассказал, как общается с детьми после расставания c женой
17:27
В сети рассказали об опасном преступнике, который нападает на людей под Киевом: опубликовано фото
17:20
Один из главных холостяков страны сделал предложение девушке - разве она могла ему отказать?
17:00
Скоро в армию: в сети показали забавный разговор с фанаткой "Слуги народа" про призыв 18-летних
16:58
Праздники закончились: в центре Киева изменили схему движения
Все новости

В Киеве подросток погиб жуткой смертью: видео с места трагедии

пятница, 17 января 2020, 18:52
переглянути новину українською

В пятницу, 17 января, в Киеве на улице Героев Сталинграда, 10А произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

По информации журналистов, умер подросток, он спрыгнул с крыши.

На месте событий работают правоохранители – патруль и следственная группа.

"Трагическая новость пришла с Героев Сталинграда, 10А: здесь, по предварительной информации, подросток прыгнул с крыши дома. К сожалению, без шансов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - отметили администраторы.

Как сообщал "Апостроф", 13 января в Мариуполе в Приморском районе произошла трагедия - подросток выпал из окна и разбился насмерть.

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: