В Киеве подросток погиб жуткой смертью: видео с места трагедии

В пятницу, 17 января, в Киеве на улице Героев Сталинграда, 10А произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

По информации журналистов, умер подросток, он спрыгнул с крыши.

На месте событий работают правоохранители – патруль и следственная группа.

"Трагическая новость пришла с Героев Сталинграда, 10А: здесь, по предварительной информации, подросток прыгнул с крыши дома. К сожалению, без шансов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - отметили администраторы.

Как сообщал "Апостроф", 13 января в Мариуполе в Приморском районе произошла трагедия - подросток выпал из окна и разбился насмерть.